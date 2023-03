Dal 1985 eseguiti oltre 4mila trapianti di staminali, l’eccellenza del Centro di Perugia

Il Programma Trapianti di Midollo Osseo della struttura complessa di Ematologia ha ottenuto, per la seconda volta, l’accreditamento mondiale ‘Jacie’

Dal 1985, anno di partenza delle attività del Centro, sono stati eseguiti a Perugia 4010 trapianti di cellule staminali emopoietiche (1985 trapianti allogenici e 2025 trapianti autologhi), la maggior parte dei quali su pazienti affetti da leucemie acute, linfomi e mieloma multiplo.

Ora il Programma Trapianti di Midollo Osseo della struttura complessa di Ematologia ha ottenuto, per la seconda volta, l’accreditamento mondiale ‘Jacie’ (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT), struttura non-profit fondata dall’International Society for Cellular Therapy e dall’European Group for Blood and Marrow Transplantation per promuovere standard di elevata qualità nel campo delle cellule staminali emopoietiche. Attraverso l’accreditamento Jacie, un centro può dimostrare di svolgere la propria attività nel rispetto di standard di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.