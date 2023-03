Dai fondi sisma 121 milioni per la Tre Valli, primi 6 per la galleria per Acquasparta

Castelli: “Imprescindibile il miglioramento della rete viaria”

“Il miglioramento della rete viaria dell’Appennino centrale è imprescindibile per realizzare la rigenerazione

economica di quei territori, caratterizzati da un’orografia articolata e da un’elevata frammentarietà degli

inserimenti abitativi”, dichiara Guido Castelli, il Commissario Straordinario per la Rigenerazione e Ricostruzione Sisma 2016. “Proprio per tali ragioni gli interventi che abbiamo realizzato e il Piano per la rigenerazione viaria sono strategici in un’ottica che non sia solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un nuovo modello di sviluppo che vogliamo realizzare in quella grande area. La maggiore è migliore mobilità di persone e merci – conclude Castelli – rappresenta dunque un interesse primario per tutte e 4 le regioni coinvolte e a questo obiettivo stiamo lavorando con spirito collaborativo, attraverso interventi che nel loro insieme sono strutturali”.

I fondi per la Tre Valli

Per l’Umbria, come detto, in campo ci sono 121 milioni, tutti per la Tre Valli. Ben 90 milioni di euro vengono investiti in circa 10 km dell’arteria, dal km 41 al 51 (tra Vallo di Nera e Borgo Cerreto). La novità è la previsione di ben 24 milioni di euro per il miglioramento dell’attraversamento della frazione di Serravalle di Norcia. Mentre si investono 6 milioni di euro (per la progettazione) per la galleria tra Firenzuola ed Acquasparta, lo step ultimo dopo il tratto tra Baiano di Spoleto e Firenzuola per cui finalmente a breve si aprirà il cantiere.

Dalla struttura del commissario straordinario alla ricostruzione viene ricordato appunto che “in Umbria gli interventi, che valgono 121 milioni di euro, riguardano la Tre Valli Umbre, compreso il tratto Spoleto – Acquasparta, dove serve però integrare ampiamente il finanziamento per raggiungere i 500 milioni di euro necessari alla piena rifunzionalizzazione della galleria. Inoltre, stante il carattere strategico dell’intervento della galleria di Acquasparta, la Cabina di coordinamento ha stabilito che il suo completamento viene considerato di carattere prioritario e, pertanto, destinatario in via preferenziale delle risorse che i Presidenti delle Regioni-Vice Commissari si impegnano a reperire a integrale copertura del relativo intervento”.