Da Roma a Narni per svaligiare una casa: fermati in A1 grazie al GPS della macchina noleggiata - Tuttoggi

I dati diramati dai Carabinieri di Narni e l’intervento della Polizia Stradale di Arezzo

Da un primo controllo effettuato dai Carabinieri sulla targa del veicolo di grossa cilindrata, è emerso che era stato noleggiato presso una società del Nord Italia, e che a bordo era installato un dispositivo GPS. I Carabinieri di Narni, così, hanno diramato i dati in proprio possesso a tutte le pattuglie che si trovavano sul tragitto del mezzo. In questo modo la Polizia Stradale di Arezzo ha intercettato e fermato la vettura all’altezza del casello autostradale di Valdichiana.

Cinque giovani residenti a Roma: nell’auto arnesi da scasso e monili in oro

Nell’auto cinque giovani uomini residenti a Roma, alcuni dei quali in un campo rom, gravati da numerosi precedenti specifici. In seguito alla perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto arnesi da scasso e, in particolare, alcuni monili in oro, in seguito riconosciuti, tramite fotografia, dalla vittima narnese del furto. Quest’ultima, nel frattempo, si era recata presso la stazione dei Carabinieri di Narni Scalo per formalizzare la denuncia.

I provvedimenti

Da qui, per i cinque giovani, il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per il reato di furto in abitazione in concorso e il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.