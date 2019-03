Da oggi attivo “Pronto Intervento Minori’ nei Comuni della Zona Sociale 7

La co-progettazione tra i Comuni e il raggruppamento di imprese composto da ‘Asad’, ‘Il Sicomoro’ e ‘Dis e Dintorni’ ha individuato, per il territorio della Zona Sociale 7, alcuni interventi innovativi per rispondere in maniera più efficace ad alcune specifiche problematiche in ambito sociale. Da oggi, 1 marzo, è infatti attivo nei Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo, il nuovo servizio di “Pronto Intervento Minori”, per bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età che possono trovarsi in situazioni di emergenza.

A comunicarlo sono la presidente della Conferenza di zona Emanuela Venturi e il vicesindaco di Gubbio (Comune capofila) Rita Cecchetti: ” L’obiettivo – spiegano – è garantire prestazioni di Pronto Intervento Sociale offrendo una risposta concreta a situazioni impreviste e gravi (abbandono, maltrattamento, abusi), con interventi richiesti fuori dagli orari d’accesso al Servizio Sociale dei Comuni”.

E’ un servizio di emergenza a favore di minori in situazioni di grave rischio, che non possono contare sulla cura da parte di adulti responsabili e prevede la reperibilità di 2 operatori sociali, attivati su chiamata telefonica ad un numero dedicato, da carabinieri o vigili urbani

In questi casi i minori verranno inseriti temporaneamente presso una Comunità educativa residenziale di pronta accoglienza, che offrirà loro vitto, alloggio, assistenza e cura adeguate, in attesa delle determinazioni del Servizio sociale.

“Si tratta del primo di una serie di nuovi servizi per la nostra Zona sociale – aggiungono Venturi e Cecchetti – che, grazie al percorso di confronto attuato con la co-progettazione, sono stati congiuntamente individuati e messi a punto. Riteniamo che il ‘Pronto intervento minori’ sia un servizio indispensabile nella cura dei minori in difficoltà e ci auguriamo che venga attivato in pochissimi casi“. Per quanto riguarda il Comune di Gubbio sarà attivata anche la reperibilità del Servizio sociale comunale nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi, dalle ore 9 alle 19.

