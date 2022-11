Da martedì il corso di canto del Coro San Benedetto di Norcia

Il Coro San Benedetto, già Corale ‘Gildo Antonioni’, è una delle più longeve realtà associazionistiche nursine

Inizierà a Norcia martedì 29 novembre alle 21 il corso di canto, organizzato dal Coro San Benedetto, in collaborazione con il BIM, Consorzio Bacino Imbrifero Montano ‘Nera e Velino’. Un’iniziativa fortemente voluta dall’ associazione nursina per cercare di avvicinare quante più persone possibili alla pratica del canto. I corsi saranno tenuti dalla professoressa Rita Stocchi, insegnante di canto e cantante lirica.

E’ un occasione, aperta a tutti, per acquisire le tecniche del canto, imparare ad usare la voce, e migliorare la respirazione. Le lezioni saranno svolte in sei moduli da 2 ore ciascuna e si svolgeranno il martedì al solo costo di iscrizione di 25 euro a persona. Per informazioni è possibile scrivere una mail a corodinorcia@gmail.com oppure telefonare al numero 340 8654337.