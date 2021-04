Da lunedì il punto vaccinale di Todi: così prenotazioni e operatività

Quella della palestra della scuola di Ponterio è il primo centro in Umbria gestito direttamente da un Comune | Servirà Todi e Massa Martana

Da lunedì 12 aprile vaccinazioni Covid nel nuovo Centro di Todi, ospitato nella palestra della Scuola di Ponterio. Si tratta del primo centro vaccinale gestito direttamente da un Comune in tutta la regione Umbria e uno dei pochissimi in tutta Italia.

Un risultato di grande importanza – commenta l’amministrazione comunale – che consentirà ai cittadini interessati (i residenti nei comuni di Todi e Massa Martana) di abbreviare notevolmente i tempi previsti per ricevere l’atteso vaccino.

Prenotazioni e operatività

L’operatività del centro inizierà comunque prima della data fissata: da giovedì 8 aprile, infatti, verranno contattati tutti i cittadini in possesso di prenotazioni successive alla data del 19 aprile, con i quali sarà concordato un nuovo appuntamento con tempi di attesa abbreviati.

Chi è in possesso di una prenotazione fino al 18 aprile conserverà quindi l’appuntamento già avuto: del resto si tratta di tempi di attesa ragionevoli.

Una volta esaurito questo nucleo, saranno aperte le prenotazioni per tutti quelli che a tutt’oggi ancora non hanno avuto previsioni per la vaccinazione. Sempre fra i cittadini di Todi e Massa Martana.