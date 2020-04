Da Frankie a Elio, la musica torna protagonista in città. Concerto on line con 300 artisti - Tuttoggi

Ci saranno anche Frankie hi-nrg mc, Elio e le Storie Tese e David Riondino al concerto #unaltradomenicainsieme, la musica degli artisti di Città di Castello, domenica 3 Maggio, alle ore 17, nel quale suoneranno circa 300 musicisti.

Dopo il successo del concerto di Pasqua, il musicista tifernate Fabio Battistelli e il professor Rosario Salvato hanno promosso un altro evento, completamente on line. “Sarà un evento sia per gli ospiti illustri che hanno accettato di esserci sia per il pubblico, che lo potrà seguire sulle pagine Facebook e Instagram e il canale YouTube del Comune, adottando la modalità on line scelta da tutti i concerti in questo periodo, anche per artisti di calibro internazionale” spiega Battistelli, che sta organizzando l’iniziativa in collaborazione con l’Amministrazione comunale tifernate.

“Voglio ringraziare il sindaco Luciano Bacchetta che ha sempre sostenuto manifestazioni dirette a cementare il senso di comunità in questo periodo di isolamento sociale. La musica da questo punto di vista è un vettore potentissimo. Voglio ringraziare anche Sogepu per il supporto tecnico, l’Ufficio Stampa del comune e Sergio Coltrioli. La partecipazione corale ed entusiasta dimostra che Città di Castello ha grandi risorse quando si tratta di mobilitarsi per una buona causa”.

Tutti i protagonisti

Al concerto, che inizierà alle 17 di domenica 3 maggio, hanno aderito Frankie, Elio e David Riondino ma anche Roberto Fabbriciani e Massimiliano Damerini, la scuola comunale di musica G. Puccini, la scuola scondaria di 1° grado “Alighieri-Pascoli”, Novamusica, Accademia Visionaria e Take five music Academy. Nel programma è stato inserito anche un brano cantato da Ivano Pescari, amato musicista scomparso qualche settimana fa, che la famiglia ha voluto mettere a disposizione in suo ricordo. Ci saranno anche la Corale Marietta Alboni, diretta da Marcello Marini, Marco e Francesco Marconi, Tetrakis percussioni con Laura Mancini, il quartetto di chitarre Alvarez con Stefano Falleri, il quartetto di fagotti con Edoardo Filippi, la Scala di Seta diretta da Gianfranco Contadini, Marta Paceschi e Simone Nocchi, la Pieve Jazz Band diretta da Fulvio Falleri, Franco Verini e Luca Nicasi, Equilibritrio, Laura Polverini, Antony Guerrini e Ezdra Alunni, Tiferno Blues Projet, Jole Balalla, Alessandra Chieli, Giulia Giovagnoli e Luca Pacciarini, Maria Vittoria Lensi e Gregorio Battistoni, Pensieri e Parole Band, Tacco e Punta, Bonacrianza, Nicola Cesarotti e Davide Berliocchi, Oro Nero, Snow in Damascus, Alessio Guerri e Giulia Maggesi, Eagles and Ghost, Stefano Stinchi e Francesca Moscatelli, Paolo Maccarelli e gli Everlime.

Il messaggio

“Ognuno di noi suonerà nella speranza che quanto prima si possa farlo dal vivo e non attraverso uno schermo – conclude Battistelli – spiegando lo spirito dell’iniziativa – 300 musicisti hanno accettato per far sentire la loro voce, con la speranza che tutto sia superato al più presto. Chi lo vorrà, soprattutto i giovani, potrà collegare impianti casalinghi di amplificazione direttamente sui propri balconi per consentire, magari anche ai ‘nonni’ e a coloro che possono accedere alla rete, di ascoltare la musica. Voglio segnalare che in senso di auspicio Nicola Cesarotti di Accademia Visionaria, per l’occasione, sulle note di ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen ha riscritto un testo inedito dedicato al difficile momento che stiamo vivendo. Un messaggio di speranza ed incoraggiamento per tutti che i 300 musicisti voglio trasmettere con la musica”.

Le note e la musica del “concertone” on line saranno accompagnate dalle suggestive immagini di un video prodotto dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca, con la regia di Alberto Fabi e realizzato in collaborazione con Farmstudiofactory.