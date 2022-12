Cyberbullismo e sicurezza web, la polizia incontra gli studenti di Assisi - Tuttoggi

Le indicazioni fornite hanno suscitato molta curiosità tra gli studenti, che sono riusciti a guardare da un’ottica differente la loro “vita virtuale”, comprendendo che i comportamenti adottati in Rete si riflettono spesso nella vita reale.I fenomeni del cyberbullismo e dell’adescamento on-line sono stati oggetto di particolare attenzione e approfondimento da parte degli Operatori della Polizia Postale, i quali hanno individuato in una corretta opera di prevenzione e la diffusione di buone pratiche nell’utilizzo dei social network, le migliori armi a disposizione.Da segnalare che in questa occasione i ragazzi hanno animato la discussione grazie ad alcuni quesiti preparati sotto la sapiente guida dei propri insegnanti.Il personale intervenuto si è inoltre soffermato su argomenti quali gli hate speech, ovvero i “discorsi d’odio” e sulla condivisione delle immagini private senza il consenso delle persone in esse ritratte.L’evento, che ha visto la partecipazione di 150 alunni e 6 insegnanti delle ultime classi della scuola secondaria di primo grado, si è tenuto alla presenza del referente del Cyberbullismo, Prof. Marco Mirti, nei locali dell’auditorium dell’istituto, il quale ha espresso i suoi ringraziamenti per questa giornata di discussione su temi che coinvolgono profondamente le dinamiche di vita dei ragazzi.