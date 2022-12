Cura del contorno occhi: cosa fare e non fare  - Tuttoggi

Stanchezza, affaticamento e insonnia possono causare irritazione o inestetismi nella zona del contorno occhi. Dalle occhiaie nere, passando per quelle violacee, fino ad arrivare alle borse gonfie. Il contorno occhi, si sa, è la cornice dello sguardo e modifica l’aspetto del viso donando ora un aspetto stanco e provato, ora lucente e vigoroso. Cosa fare dunque per trattare questa zona particolarmente sottile della pelle? Idratarla con una crema idratante occhi indicata è uno step importantissimo. In più, decongestionare con acqua fredda e picchiettare con i polpastrelli delle dita per stimolare il microcircolo, sono azioni efficaci per avere un aspetto giovane e riposato.

Cosa bisogna evitare di fare?

L’area del contorno occhi, sia nel caso in cui si ha un’età matura, sia quando si è giovani, è spesso accompagnata dalla disidratazione. L’idratazione è per questo fondamentale: attenzione però ad usare solo creme specifiche per questa zona e non creme mani, creme viso generiche o altro tipo di prodotti NON adatti. Perché? Perché sono da evitare prodotti che non abbiano una formulazione delicata. Non solo, un’altra azione da evitare è applicare prodotti troppo spesso e in abbondanza. La zona delicata del contorno occhi potrebbe reagire negativamente e lo strato già sottile di pelle che circonda gli occhi perderebbe la sua funzione protettiva.

Quando bisogna mettere la crema contorno occhi?

Prestare attenzione alle esigenze dei propri occhi e dell’area che li circonda è la prima strategia per imparare a prendersene cura. Notare secchezza, rossori, pelle tirata, rughe sottili o desquamazione sono segnali di allerta. L’utilizzo di sieri notte/concentrati o impacchi può fare la differenza in casi in cui il contorno occhi è particolarmente provato, come in periodi di forte stress o di lavori intensi davanti alle luci blu degli schermi. Maschere o patch occhi che donano un boost di idratazione sono da applicare con almeno una volta ogni due settimane. Quotidianamente al mattino appena svegli, invece, una crema idratante all’acido ialuronico specifica per gli occhi aiuta a mantenere in salute tutta l’area.

Contorno occhi: cosa evitare?

A causa della delicatezza di quest’area, la pelle sottile e fragile potrebbe arrossarsi o ferirsi quando vi si applicano prodotti non idonei. Prodotti non idonei sono creme troppo profumate, troppo grasse come quelle per le mani, o contenenti composti chimici indicati per la zona T. In quest’ultimo caso, i prodotti sono creati per esfoliare la pelle grassa ed impura. La zona del contorno occhi quindi deve essere preservata da queste azioni aggressive: trattarla con delicatezza e idratarla con la giusta frequenza è la chiave per avere un contorno occhi sempre radioso.