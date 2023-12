Cronotachigrafo non in regola, autista autobus fermato prima della gita | Maxi multa e patente sospesa - Tuttoggi.info

Per il 31enne è scattata la sanzione amministrativa di 866 euro, gli studenti hanno proseguito l'uscita didattica con un altro autista

Un conducente di autobus, proprio nel giorno di una gita scolastica, è stato controllato e sanzionato dalla Polizia Stradale di Perugia.

L’autista è stato sorpreso con il cronotachigrafo non in regola con la normativa prevista dal Codice della Strada. Prima dell’inizio del viaggio gli agenti, verificando i i tempi di guida, hanno constatato come il conducente non avesse inserito il foglio di registrazione.

Per l’uomo, un 31enne italiano, è scattata la sanzione amministrativa di 866 euro, oltre alla sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi e alla decurtazione di 10 punti della patente. Gli studenti hanno comunque potuto effettuare l’uscita didattica prevista grazie alla immediata sostituzione dell’autista.

Tali controlli da parte della Stradale si pongono l’obiettivo di controllare le caratteristiche costruttive, funzionali e alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento, come il possesso di estintori e della cassetta di pronto soccorso, fondamentali per la sicurezza degli studenti trasportati.