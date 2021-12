Croce Rossa Spoleto, cena e lotteria di beneficenza - Tuttoggi

Più di cento persone hanno preso parte alla cena degli Auguri per le festività organizzata dalla Croce Rossa di Spoleto che ha così tratteggiato il bilancio delle molteplici attività condotte nel corso di questo 2021, reso ancor più difficile a causa della pandemia da covid.

Presenti i vertici della benemerita istituzione tra cui il presidente regionale Paolo Scura, la Vice presidente regionale Roberta Placidi, il segretario generale Nicola Scarpò e la presidente della sezione di Spoleto Miranda Trabalza. A portare i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore Danilo Chiodetti che ha ricordato l’importanza della Croce Rossa, come di tutte le organizzazioni e onlus che si sono prodigate in questi difficili mesi dove i problemi derivanti dalla pandemia hanno reso ancora più prezioso il loro dei tanti volontari.

Nel corso della serata è proseguita la Lotteria di beneficenza per il finanziamento delle attività sociali e il sostegno delle famiglie bisognose. L’estrazione dei biglietti vincenti (20 i premi in palio) avverrà in Piazza Garibaldi il prossimo 6 gennaio alle ore 17. I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comitato CRI di Spoleto e il ritiro dei premi avverrà presso la sede del Comitato in Via Piersanti Mattarella 5 a Spoleto.