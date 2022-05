Cristian Lolli sul podio a Vallelunga nel Campionato Italiano Velocità - Tuttoggi

Lo spoletino è ora quarto nella generale

Grandi emozioni presso il circuito di Vallelunga dove si è disputato il secondo appuntamento con il Campionato Italiano Velocità. Lo spoletino Cristian Lolli, campione nel 2020 nella classe premoto3, oggi corre nell’agguerritissima moto 3 con una nuova moto, la Beon 450, e un nuovo team, il Cecchini Racing. Cambiamenti che sembra abbiano giovato al sedicenne portacolori del Moto Club Spoleto perchè dopo 2 piazzamenti in top ten nel round di apertura della stagione a Misano, questo weekend è riuscito a salire sul podio.

Lolli pur pagando due turni di qualifiche pallidi che lo hanno relegato in 11esima posizione in griglia di partenza, riesce a partire benissimo e a guadagnare subito molte posizioni sia in gara 1, dove la costante è stata il meteo incerto, che in gara 2 dove non sono mancati sorpassi e bagarre. Sabato Lolli taglia il traguardo per 5° mentre domenica, quarto fino all’ultimo, sale sul podio per via della caduta di Jacopo Villani a due giri dalla fine.