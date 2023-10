Crea confusione in un distretto sanitario e ruba il portafoglio di un'impiegata: denunciata pluripregiudicata - Tuttoggi.info

La signora si era accorta di quanto accaduto solo all'uscita dall’ufficio, e controllando l’applicazione della banca sul suo cellulare aveva verificato che nel frattempo erano stati effettuati cinque pagamenti

E’ stata identificata e denunciata per furto continuato, dalla Polizia di Stato di Terni, la donna che il 5 ottobre scorso aveva rubato il portafoglio a un’impiegata di un distretto sanitario cittadino.

La donna, una pluripregiudicata ternana di 40 anni, approfittando di un momento di confusione, da lei stessa generato all’interno del distretto sanitario, aveva preso dalla borsa di un’impiegata, uscita sul corridoio per vedere cosa stesse succedendo, il portafoglio, contenente, soldi, tessera bancomat e documenti.

La signora, però, si era accorta di quanto accaduto solo all’uscita dall’ufficio, e controllando l’applicazione della banca sul suo cellulare aveva verificato che nel frattempo erano stati effettuati cinque pagamenti con il suo bancomat in un negozio di alimentari di viale Brin e in un bar di via Fratelli Rosselli.

La mattina successiva, infine, aveva saputo da una collega che una donna si era presentata al Pronto Soccorso mostrando il suo documento di identità.

Gli accertamenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Terni hanno permesso di risalire all’identità della responsabile, riconosciuta dall’impiegata come la stessa che aveva creato confusione al distretto sanitario.

In seguito alla visione dei filmati delle telecamere degli esercizi commerciali dove erano stati effettuati gli acquisti la 40enne è stata ancora una volta denunciata.