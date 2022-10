Covid, tornano ad aumentare i ricoveri di positivi in Umbria - Tuttoggi

L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 4 ottobre è pari a 645. L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero diminuzione rispetto alla settimana precedente attestandosi ad un valore pari a 1.42.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in aumento in tutte le classi d’età ad eccezione della classe 11-13 anni. La fascia d’età con l’incidenza più elevata al 2 ottobre è 45-64 anni.

La distribuzione territoriale dell’incidenza mostra valori in aumento rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale.

Si osserva, in questa settimana, un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 4 ottobre 141 ricoveri in area medica e 7 in terapia intensiva).

Nel comunicare i dati, l’Assessorato regionale alla Salute ribadisce la necessità di adottare ogni forma di prevenzione per evitare il rischio di contagio e ricorda che tutti i cittadini over 12 possono prenotare la seconda dose booster (quarta dose) tramite il portale regionale vaccinocovid.regione.umbria.it, presso le farmacie aderenti, presso il proprio medico di famiglia e su SanitApp.