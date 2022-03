Covid, superati i 20mila positivi: Umbria tra il maggior aumento in Italia

Il bollettino della protezione civile: nelle ultime 24 ore ancora 2300 nuovi contagi, 2 i decessi | La situazione nei comuni

Covid, superati i 20mila attualmente positivi in Umbria, una delle tre regioni (insieme a Puglia e Calabria) con il maggior aumento di casi in Italia.

Il bollettino della protezione civile regionale – aggiornato alle ore 10 di venerdì 18 marzo – conta 2307 nuovi casi nelle ultima 24 ore, con gli attualmente positivi saliti a 20298.

In pratica si è ritornati alla situazione che si aveva ai primi di febbraio. Ma fortunatamente, non per la gravità delle malattie. Anche se gli ospedalizzati con Covid sono ora 179 (ma circa un terzo sono ricoverati per altre patologie), in terapia intensiva a causa del virus ci sono 3 pazienti. Nell’ultimo giorno si registrano anche due vittima con Covid.

I contagi nei comuni

A Perugia gli attualmente positivi sono ora 3311, con 410 nuovi casi. A Corciano 474 positivi con 51 nuovi casi, a Torgiano 195 (24) e a Deruta 266 (20).

A Terni gli attualmente positivi sono 2138 (239 nuovi casi). In provincia, ad Amelia 265 positivi (37 nuovi contagi), a Narni 485 (38) e a Orvieto 470 (59).

A Città di Castello 848 i positivi, con 95 nuovi casi nell’ultimo giorno. A San Giustino attualmente positivi stabili a 213, con 15 guariti e 15 nuovi contagi. A Umbertide i positivi sono ora 303 (20 i nuovi casi).

A Gubbio 783 i positivi (61 nuovi casi), a Gualdo Tadino 230 (26) e a Nocera Umbra 144 (12).

Ad Assisi i positivi sono ora 720 (90 i contagi in un giorno), 501 a Bastia (66) e 92 a Bettona (20).

Al Trasimeno 333 positivi a Castiglione (45), 199 a Città della Pieve (21), 411 a Magione (49), 144 a Panicale (18), 127 a Passignano (9) 48 a Piegaro (4) e 82 a Tuoro (12). Paciano uno dei pochi comuni dove i positivi al Covid scendono: 23.

A Todi i positivi sono ora 390 (45 i nuovi casi), a Marsciano 343 (35), a Collazzone 75 (6), 330 a Massa Martana (5).

A Foligno i positivi al Covid sono ora 1255 (158 i nuovi contagi), 93 a Bevagna (10), 77 a Cannara (7), 167 a Montefalco (12), 209 a Spello (28).

A Spoleto gli attualmente positivi al Covid sono 1178 (108 i positivi nell’ultimo giorno). In Valnerina, 56 positivi a Cascia (6) e 124 a Norcia (12).