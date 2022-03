Da maggio fine Green pass, da aprile cadono molti limiti: le nuove regole

Le misure adottate dal Governo dopo le indicazioni della Cabina di regia per lavoro, scuola, sanità, bar e ristoranti, uffici, stadi

Dal 1° maggio fino dell’obbligo del Green pass, anche quello base. Ma sarà graduale l’alleggerimento delle misure anti Covid, secondo la road map indicata dal Governo.

Fine stato di emergenza al 31 marzo

Il premier Draghi a confermato che il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza. Sarà quindi sciolto il Comitato tecnico scientifico, che continuerà a lavorare con il Ministero della Sanità.

Dal 1° aprile

Dal 1° aprile non ci saranno più colori per le regioni in base agli indici di rischio, con conseguenti limitazioni differenziate.

Non sarà più obbligatorio il Green pass per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste e dal tabaccaio. E anche nei bar e nei ristoranti all’aperto, negli hotel.

Non servirà il Green pass per i mezzi di trasporto, dove però si dovrà continuare ad indossare la mascherina, per la quale le norme restano invariate fino al 30 aprile (quindi con obbligo di indossarle al chiuso in luoghi aperti al pubblico e all’aperto in caso di affollamento).

Niente super Green pass nei luoghi di lavoro per gli over 50. Fino al 30 aprile sarà sufficiente per loro avere il Green pass base.

L’obbligo della vaccinazione cade per il personale dell’istruzione e le forze dell’ordine e resta solo per quello sanitario e delle Rsa.

La capienza degli stadi torna al 100%, ma servirà il Green pass base per accedere.

Dal 1° maggio

Dal 1° maggio non sarà più richiesto il Green pass, anche quello base.