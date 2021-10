Covid, positivi tornano oltre mille in Umbria - Tuttoggi

Si registra un nuovo decesso per il Covid in Umbria, i contagi continuano a salire ma il tasso di positività è comunque molto basso

Tornano a superare la soglia dei mille i positivi al Covid-19 in Umbria. Secondo il dato aggiornato alla prima mattina del 28 ottobre fornito dalla dashboard della Regione, infatti, gli attualmente positivi sono 1028. Appena 58 in realtà i nuovi contagiati, mentre i guariti sono 19. Si registra un ulteriore decesso (una persona di Foligno), che si aggiunge ad un altro registrato ieri (a Todi).

Leggermente in aumento le persone ricoverate in ospedale, che sono 42, di cui 7 in terapia intensiva. Rimane comunque molto basso il tasso di positività (0,47%), visto che sono stati analizzati in tutto oltre 11mila tamponi (2.413 molecolari e 9.359 test antigenici).