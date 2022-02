Covid: positivi ancora in calo, ospedali stabili | I dati nei comuni

Il bollettino della protezione civile: 6 decessi di pazienti con il Covid, 200 quelli ricoverati negli ospedali della regione

Calano ancora la curva dei positivi al Covid e i nuovi contagi in Umbria. Il bollettino della protezione civile aggiornato alle ore 10.13 di sabato 12 febbraio conta 891 nuovi contagiati, con gli attualmente positivi che, grazie al maggior numero di persone che nel frattempo sono state dichiarate guarite, scende a 15560. Si registrano altri 6 decessi di pazienti che erano positivi al Covid. Si tratta di persone residenti a Cascia, Città della Pieve, Città di Castello e Orvieto, due di fuori regione.

Negli ospedali la situazione resta praticamente stabile: 200 i pazienti Covid ricoverati (il 40% circa è però in ospedale per altre patologie o traumi), di cui 8 in terapia intensiva.

I contagi nei comuni

Questa la situazione aggiornata sui positivi al Covid nei comuni umbri: