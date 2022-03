Covid, nuovo balzo dei contagi: 2746 nuovi positivi in un giorno - Tuttoggi

Pressoché stabile la situazione dei ricoverati negli ospedali positivi al Covid, sono 172 e solo 4 in terapia intensiva. Altri 4 invece i morti

Nuovo balzo dei contagi per il Covid in Umbria oggi, 15 marzo. Sono infatti ben 2.746 i nuovi casi registrati in un solo giorno. Con il numero degli attualmente positivi che sale a 16.816. Sono 1.357 invece i guariti. Dati che emergono a fronte di un numero significativo di tamponi: oltre 14mila (di cui 2.664 molecolari, gli altri antigenici).

Praticamente stabili i ricoverati in ospedale, che sono 172, appena 1 in più rispetto a ieri. Questo però è in realtà il saldo tra nuovi ricoveri e dimessi: in ospedale sono presenti infatti 12 persone nuove rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono solo 4 persone positive al Covid (-1). Mentre i decessi sono 4: persone residenti a Perugia, Attigliano, Magione e Marsciano.

Di seguito i dati relativi ai positivi nei comuni.

Acquasparta 57 (+7)

Allerona 45 (+8), 1 ricoverato

Alviano 31 (+6)

Amelia 206 (+11), 2 ricoverati (-1)

Arrone 32 (+2), 1 ricoverato (in intensiva)

Assisi 567 (+44), 7 ricoverati (+1)

Attigliano 46 (+4), 1 decesso

Avigliano Umbro 46 (+9)

Baschi 45 (+7), 1 ricoverato (+1)

Bastia Umbra 444 (+14), 7 ricoverati (-1)

Bettona 72 (+5), 2 ricoverati

Bevagna 70 (+10) (1 ricoverato in meno)

Calvi dell’Umbria 21 (-2)

Campello sul Clitunno 45 (+8)

Cannara 64 (+1) (1 ricoverato in meno)

Cascia 48 (+4)

Castel Giorgio 43 (+2)

Castel Ritaldi 51 (+1)

Castel Viscardo 56 (+6), 1 ricoverato

Castiglione del Lago 302 (+16), 1 ricoverato

Cerreto di Spoleto 7 (+1)

Citerna 70 (+6), 3 ricoverati (+1)

Città della Pieve 171 (+8), 1 ricoverato

Città di Castello 767 (+30), 6 ricoverati (-1)

Collazzone 64 (+2), 1 ricoverato (+1)

Corciano 389 (+18), 2 ricoverati

Costacciaro 11 (+2)

Deruta 241 (+18), 5 ricoverati (+1)

Fabro 52 (+11)

Ferentillo 13 (-3), 1 ricoverato

Ficulle 25 (+1)

Foligno 940 (+97), 6 ricoverati

Fossato di Vico 31 (+2), 1 ricoverato

Fratta Todina 28 (+3)

Giano dell’Umbria 38 (+3)

Giove 56 (+9), 1 ricoverato

Gualdo Cattaneo 107 (+20), 3 ricoverati (+1)

Gualdo Tadino 200 (+15), 1 ricoverato (-1)

Guardea 33 (+2)

Gubbio 757 (+14), 6 ricoverati, 1 in intensiva

Lisciano Niccone 8 (-1)

Lugnano in Teverina 12 (+2), 1 ricoverato

Magione 298 (+19), 1 ricoverato, 1 decesso

Marsciano 289 (+19), 1 ricoverato, 1 decesso

Massa Martana 72 (+10)

Monte Castello di Vibio 31

Montecastrilli 79 (+9), 1 ricoverato

Montecchio 19 (-4), 1 ricoverato

Montefalco 178 (+18), 1 ricoverato

Montefranco 15 (-2)

Montegabbione 7 (+2), 1 ricoverato

Monteleone di Spoleto 3

Monteleone d’Orvieto 12 (+4)

Monte Santa Maria Tiberina 11 (-1)

Montone 16 (-6), 1 ricoverato (+1)

Narni 410 (+32), 8 ricoverati (+1)

Nocera Umbra 98 (+18)

Norcia 109 (+11), 1 ricoverato

Orvieto 382 (+51), 3 ricoverati (+1)

Otricoli 47 (+2)

Paciano 39 (-1) (1 ricoverato in meno)

Panicale 107, 1 ricoverato

Parrano 4

Passignano sul Trasimeno 104 (+8), 1 ricoverato

Penna in Teverina 17 (-2)

Perugia 2591 (+259), 28 ricoverati (-1), 1 decesso

Piegaro 27 (-6)

Pietralunga 19 (+4)

Poggiodomo 0

Polino 1

Porano 36 (+3)

Preci 9 (-1)

San Gemini 74 (+11)

San Giustino 189 (+1)

Sant’Anatolia di Narco 7

San Venanzo 53 (+9), 1 ricoverato (+1)

Scheggia e Pascelupo 10 (+1), 1 ricoverato

Scheggino 6 (+4)

Sellano 12 (-2)

Sigillo 40 (+4)

Spello 163 (+19), 1 ricoverato

Spoleto 1037 (+113), 15 ricoverati (-2)

Stroncone 117 (-5)

Terni 1742 (+156), 19 ricoverati (+1), di cui 2 in intensiva

Todi 283 (+32), 1 ricoverato

Torgiano 154 (+19)

Trevi 173 (+14), 2 ricoverati

Tuoro sul Trasimeno 58 (+15), 1 ricoverato (+1)

Umbertide 290 (+27), 2 ricoverati

Valfabbrica 50 (+10), 1 ricoverato

Vallo di Nera 11

Valtopina 8 (+2)

