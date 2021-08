Covid, nuove modalità di accesso all'ospedale di Terni con Green Pass - Tuttoggi

Le nuove modalità riguardano le aree di degenza e Pronto soccorso: il possesso del Green Pass faciliterà gli accessi a familiari, caregiver e visitatori

In base al decreto del governo (D.L. n. 105 del 23 luglio 2021), in vigore dal 6 agosto, si aggiornano le modalità di accesso all’ospedale Santa Maria di Terni per familiari, caregiver e visitatori.

Nuove modalità di accesso all’ospedale

Le nuove modalità riguardano le aree di degenza e il Pronto soccorso: il possesso del Green Pass faciliterà gli accessi, in quanto familiari, caregiver e visitatori, se autorizzati dal medico di reparto, mostrando la certificazione verde potranno evitare di sottoporsi al tampone per test molecolare o antigenico, che resta invece obbligatorio per chi non è in possesso di Green Pass.

Green Pass

Ricordiamo che il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.