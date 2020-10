Covid, media di Norcia per sanificazione | Un altro guarito

Scuola media di Norcia chiusa fino a martedì 13 ottobre causa Covid. Il sindaco Nicola Alemanno ha firmato l’ordinanza n. 207 con la quale dispone la chiusura in via precauzionale del plesso scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado, fino a martedì 13. Chiusura necessaria per procedere alle attività di sanificazione, considerato il caso di positività riscontrato nei giorni scorsi ed in ottemperanza della normativa vigente.

Intanto continuano a guarire i nursini contagiati dal Covid. Il sindaco ha firmato la revoca dell’ordinanza contumaciale per un soggetto risultato positivo nei giorni scorsi al Coronavirus e dichiarato guarito.

Attualmente nel territorio comunale è presente dunque un solo caso positivo.

Il Comune raccomanda di attenersi alle disposizioni anti contagio come indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale e sanificare le mani.