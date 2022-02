Covid in Umbria, contagi ancora in calo ma 34 morti in una settimana | Le cure a disposizione - Tuttoggi

Covid in Umbria, gli attualmente positivi scendono a 16.883: 6 i nuovi decessi. Prima somministrazione per il Paxlovid ad una giovane donna

Contagi ancora in calo per il Covid in Umbria, ma continuano i decessi di persone positive al virus. Quelli registrati oggi (10 febbraio) dalla dashboard regionale sono 6. Ma in una settimana (dal 31 dicembre al 6 febbraio) sono state ben 34 le morti. Lo evidenzia il bollettino settimanale del Nucleo epidemiologico regionale.

Per quanto riguarda invece i dati odierni, gli attualmente positivi scendono a 16.883. I nuovi casi sono 1.318, mentre i guariti 1.488. I ricoverati in ospedale sono 211 (-3), invariati a 9 quelli in terapia intensiva. Sei, come detto, i decessi.

Il report del Nucleo epidemiologico regionale

Analizzando invece i dati del report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale emerge che la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti all’8 febbraio è pari a 1.084.

Lo studio evidenzia che l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni diminuisce attestandosi ad un valore di 0,80.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra tassi superiori alla media regionale tra coloro che hanno età compresa tra 03-44 anni, con un trend in leggera diminuzione per tutte le classi d’età.

Rispetto alla settimana precedente non si osservano variazioni sostanziali, nell’impegno ospedaliero regionale mentre dal 31 gennaio al 6 febbraio si sono verificati 34 decessi.

Paxlovid prescritto ad una giovane donna con fattori di rischio

“È stato prescritto per la prima volta questa mattina, presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale di Perugia, il secondo trattamento antivirale orale contro il Covid-19 – rende noto l’assessore alla Salute, Luca Coletto – Si tratta del farmaco Paxlovid ed è stato prescritto ad una giovane donna che presenta fattori di rischio.

“Ci aspettiamo una buona tollerabilità del paziente al farmaco e la non necessità di ricovero grazie al trattamento – sottolinea la professoressa Daniela Francisci, direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale di Perugia – La somministrazione riguarda pazienti che hanno forme lievi, ma che presentano fattori di rischio di progressione verso forme gravi di malattie”.

“Per quanto riguarda le terapie anti Covid 19 – spiega la professoressa Francisi– abbiamo a disposizione sia gli anticorpi monoclonali come il Sotrovimab, efficace anche per la variante Omicron, che i due antivirali orali, il Lagevrio (Molnupiravir),la cui somministrazione è iniziata il 5 gennaio e il Paxlovid. Da gennaio, qui a Perugia abbiamo prescritto 107 trattamenti con monoclonali e 99 antivirali”.

Il Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di COVID-19 ed entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Il ciclo di trattamento prevede 300 mg di PF-07321332 (due compresse da 150 mg) con 100 mg di ritonavir (una compressa da 100 mg) da assumere insieme per via orale ogni 12 ore per 5 giorni.

La prescrizione di Paxlovid è affidata ai centri autorizzati da ciascuna Regione, ed è sottoposta a registro di monitoraggio AIFA, Inoltre, il farmaco è sottoposto a monitoraggio addizionale per permettere la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta utilizzando la Rete Nazionale di Farmacovigilanza.

La selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai medici delle USCA e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati.

I medici dovranno rapidamente contattare la struttura presso la quale effettuare la prescrizione e trasmettere la scheda precompilata in modo che la prescrizione ed il trattamento possano garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i cinque giorni dall’inizio degli stessi.

Le Strutture individuate per la prescrizione, già censite nei Registri AIFA, sono le stesse già individuate per la prescrizione e somministrazione degli anticorpi monoclonali e per la prescrizione dell’altro antivirale orale Lagrevio (molnupiravir): in Umbria sono l’Azienda Ospedaliera di Perugia, l’Azienda Ospedaliera di Terni, l’Ospedale di Città di Castello, l’Ospedale di Spoleto.

Monitoraggio dei pazienti sottoposti alla terapia orale

Intanto è iniziato il monitoraggio dei primi pazienti che a gennaio sono stati sottoposti alla terapia orale: “Stiamo iniziando – continua Francisci – quest’opera certosina di contatto e ci stiamo organizzando per poterne fare, almeno in parte, a distanza, attraverso la telemedicina. Dovrebbe, inoltre, arrivare entro il mese di febbraio, un altro monoclonale che potrà essere utilizzato per la profilassi post esposizione per quei soggetti a rischio, fragili, che hanno avuto un contatto con un positivo. Una terapia preventiva da fare entro poche ore, per evitare che si manifesti la malattia”.

Concludendo il commissario regionale per la gestione dell’emergenza, Massimo D’Angelo, ha riferito che, “ad oggi, dopo l’interlocuzione con la struttura commissariale nazionale, non si conosce ancora la data esatta di consegna del vaccino Novavax. I cittadini saranno opportunamente informati non appena sarà indicato il giorno della distribuzione in Umbria”.