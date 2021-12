Covid in Comune, assessore positivo

Nella tarda serata di giovedì comunicata la positività al virus dell'assessore alla Cultura Leonardo Varasano

Covid in Comune a Perugia. L’assessore alla Cultura Leonardo Varasano, secondo quanto si è appreso nella tarda serata di giovedì, è risultato positivo al Coronavirus. Verifiche in corso, come da prassi, sui contatti avuti dall’assessore, anche lavorativi e istituzionali. Avviate anche le procedure di sanificazione previste dall’Ente.

Il virus entra quindi anche in Comune a Perugia, dove ormai si sfiorano i mille positivi.

Proprio l’elevato numero di tamponi effettuato dalla Asl sui contatti dei positivi o su chi ha sintomi ha portato il Comune a spostare a piazzale Umbria Jazz, a Pian di Massiano, la postazione per i tamponi. Una soluzione che ha parzialmente migliorato la situazione caotica dei giorni scorsi, ma che continua a provocare rallentamenti alla viabilità nell’area di Pian di Massiano.