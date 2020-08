Covid, asintomatico il giovane di Torgiano | L'appello del sindaco - Tuttoggi

Sta bene e non presenta sintomi il giovane di Torgiano trovato positivo al Coronavirus. Il ragazzo era già in quarantena preventiva, in quanto esposto a situazioni di possibile contagio. Cosa che poi è stata confermata dal tampone effettuato dalla Asl.

Si tratta del primo caso di contagio Covid a Torgiano dalla riapertura.

Il sindaco Eridano Liberti – che ha contatto telefonicamente il giovane – ha emesso l’ordinanza di isolamento contumaciale, come prevede il protocollo. Isolamento fiduciario, invece, per le persone che in questi giorni sono venute a contatto con il giovane, secondo l’indagine epidemiologica effettuata dalla Asl.

L’appello del sindaco

Il sindaco raccomanda ai torgianesi il rispetto delle norme e le buone pratiche per limitare i possibili casi di contagio da Coronavirus. “Non possiamo permetterci – afferma – né per la nostra salute, né per la nostra economica, di tornare indietro. Ciascuno deve fare la propria parfte, mostrare ancor più senso di responsabilità“.

Quindi l’ultima raccomandazione del sindaco Liberti: “In questi mesi abbiamo dimostrato grande coesione sociale e solidarietà, non disperdiamo questo patrimonio“.