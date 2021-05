Covid Altotevere, Umbertide torna sopra 100 casi. Castello con zero positivi in 24 ore - Tuttoggi

Nel Comune della Rocca contagi in crescita da settimane, 42 negli ultimi 7 giorni. La situazione negli altri Comuni

Andamento Covid altalenante in Altotevere, dove a giorni alterni la curva dei nuovi contagi sale e scende in ciascun Comune.

Purtroppo a Umbertide – 42 casi negli ultimi 7 giorni (14 solo il 29 aprile) – la salita è ormai costante da settimane e gli attualmente positivi sono di nuovo arrivati oltre le 100 unità (102 al 4 aprile).

Nel Comune della Rocca, meno di un mese fa, i contagi erano addirittura la metà (poco più di 50). Ad oggi ci sono invece 6,13 positivi ogni 1000 abitanti, dato tra i più alti di tutta la Regione. Proprio ieri (3 aprile), inoltre, è arrivata anche la 15^ vittima da inizio pandemia. Ancora nessuna notizia, infine, per l’apertura del nuovo punto vaccinale all’edificio ex Tabacchi, annunciata da oltre un mese e mezzo ma non ancora fissata.



A Città di Castello la curva resta invece molto più incerta, anche se i contagi sono attualmente 137, una situazione sicuramente migliore rispetto ai 472 del 5 marzo scorso. Nelle ultime 24 ore il vicesindaco Luca Secondi ha comunicato zero nuovi casi e zero guarigioni. I ricoverati scendono a 14, con una sola terapia intensiva. Purtroppo quello tifernate resta il Comune con più deceduti, 72 da inizio pandemia.

Il terzo Comune più colpito resta San Giustino, che comunque continua la sua graduale discesa: dai 200 casi registrati a fine febbraio, oggi ne sono rimasti “solo” 31. In picchiata anche i ricoveri, tre. Scendendo c’è Pietralunga a 11 (il 22 aprile erano 3), anch’esso tra i Comuni con un’alta percentuale di positivi per 1000 abitanti, 5,35.

Otto casi anche a Citerna e Montone, entrambi mai saliti oltre i 15 positivi da oltre un mese. Monte Santa Maria Tiberina, a 3, si avvia a diventare (tornare) Covid-free, così come Lisciano Niccone, rimasto con un solo caso da più di una settimana.