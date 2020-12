Covid, a Gualdo dati ancora in salita, +13 casi e 1 decesso. Presciutti "Emanerò provvedimenti" - Tuttoggi

Continua il trend anomalo di contagi da Covid-19 a Gualdo Tadino. Anche nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 nuovi positivi a fronte di soli 2 guariti. Inoltre è arrivato anche il decesso di un’anziana signora, quinta vittima del Coronavirus nel Comune. Gli attualmente positivi salgono dunque a 130 casi complessivi, di cui 8 ricoveri (due in terapia intensiva).

“Sono numeri in crescita e in controtendenza rispetto al dato regionale ormai da 10 giorni, che danno il polso di una situazione molto complicata alla quale va posto rimedio prima possibile – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – Purtroppo il richiamo al buon senso e alla responsabilità sembra non essere sufficiente. Evidentemente per alcuni, i morti, i sacrifici che abbiamo fatto e dovremo fare, la sofferenza di tantissime persone e attività economiche non contano nulla. È evidente che così non si può andare avanti“.

Molti gualdesi, riferisce il sindaco hanno anche invocato più controlli, tanto è vero che in questi giorni sono state elevate molte sanzioni e la vigilanza è stata potenziata di concerto con tutti gli organi deputati, “ma se non ci sarà una presa di coscienza collettiva della delicatezza del momento che stiamo vivendo tutto risulterà vano, perché il virus continua a circolare subdolo ed invisibile”.

Presciutti ha annunciato quindi che continuerà ancora per un paio di giorni a monitorare la situazione con le autorità sanitarie, sovracomunali e scolastiche, dopodiché – ha detto – “emanerò i provvedimenti necessari che ci saranno statene certi, perché la salute e la sicurezza vengono sicuramente prima dei cenoni, delle feste ed anche del Natale e del Capodanno”.