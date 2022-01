Covid, 453 sanitari positivi: i numeri in Asl, ospedali e Rsa

Nell'ultima settimana 48 gli operatori sanitari risultati positivi al virus | In tutto, contagiati 182 infermieri | La situazione nelle carceri

Sono 453 i sanitari delle strutture pubbliche umbre contagiati dal Covid. nell’ultima settimana 48 in più. I dati, aggiornati al 26 gennaio, sono stati forniti dalla Regione Umbria.

La maggior parte dei contagi si ha tra gli infermieri (182), mentre sono 69 i medici dipendenti, 12 quelli convenzionati e 35 i medici di medicina generale per la continuità assistenziale.

Ci sono poi 38 operatori socio sanitari che si sono contagiati, 23 amministrativi, 26 tecnici di laboratorio. Gli altri 68 sono 40 del personale tecnico e 28 tra il resto dei dipendenti.

Contagi che hanno messo in difficoltà alcuni reparti ospedalieri a causa della carenza di personale. L’assessore Coletto ha comunque ribadito che i servizi essenziali sono stati garantiti, anche rispetto alle liste di attesa, nonostante le restrizioni e la scelta di non creare questa volta Covid hospital. “Abbiamo operato – ha detto – come se il Covid fosse endemico”.

Rsa

Nelle strutture residenziali e semi residenziali ci sono complessivamente 307 positivi (75 in più rispetto alla scorsa settimana). Dei 2577 ospiti totali delle strutture umbre 237 risultano positivi al Covid. Due i decessi nell’ultima settimana; dall’inizio della pandemia sono 161. Gli ospiti complessivamente guariti dal Covid in questi due anni sono 1019.

Gli operatori contagiati sono 74, 653 quelli guariti dall’inizio della pandemia.

Nelle carceri

Dei 1393 detenuti nelle carceri umbre 67 sono positivi al Covid, 35 in più rispetto alla scorsa settimana.

Contagiati anche 27 operatori di polizia penitenziaria (15 in una settimana) e un operatore sanitario.