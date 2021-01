Covid, 22 guariti e 8 positivi | Presto 2 sedi per vaccini. Scuola: negativi 172 test antigenici - Tuttoggi

A Città di Castello 8 nuovi positivi al Covid-19 e ben 22 guariti nelle ultime 24 ore. Questa tendenza, che ormai da giorni vede prevalere i negativizzati sui contagi fa ben sperare ma – dice il sindaco Luciano Bacchetta – non ci deve far abbassare la guardia e, viceversa, convincerci ulteriormente dell’opportunità di perseverare nel rispetto delle prescrizioni, unico modo per controllare il virus“.

Presto sedi per vaccinazioni anti Covid

Usl Umbria 1 e Comune, nei prossimi giorni, si attiveranno per individuare due sedi che saranno adibite alla campagna di vaccinazione della popolazione dell’Alta Valle del Tevere.

Test antigenici scuole, tutti negativi

“Intanto arrivano riscontri davvero confortanti dal testing promosso dalla Regione, partito da una settimana alla Farmacia comunale di Cerbara”, ha comunicato Bacchetta, fornendo i dati dei primi 7 giorni di screening gratuito e volontario effettuato con i test rapidi antigenici sulla popolazione delle scuole superiori, comprendente oltre 3 mila persone: “Da sabato 23 a sabato 30 gennaio sono stato effettuati 172 tamponi (139 studenti dai 14 ai 19 anni e 33 tra personale docente e non docente) che hanno dato tutti esito negativo”

“Dalle scuole importante segnale responsabilità”, come prenotarsi

“Un dato davvero bello e significativo, che denota come dalla popolazione scolastica coinvolta sia venuto un primo importante segnale di responsabilità, al quale invitiamo tutti gli interessati a dare la necessaria e fondamentale continuità prenotando i tamponi fino al 18 marzo”, ha commentato il sindaco, ricordando che i test antigenici vengono effettuati alla Farmacia di Cerbara il pomeriggio di martedì, giovedì e sabato e la mattina di domenica, dietro l’indispensabile prenotazione al numero di telefono 075.8510075.

In questo quadro si colloca l’ulteriore, importante, tassello rappresentato dall’estensione dello screening rivolto a studenti e personale delle scuole secondarie di secondo grado, resa possibile dall’accordo tra Regione e Federfarma, grazie al quale i tamponi antigenici nasali potranno essere effettuati anche nelle farmacie private aderenti all’iniziativa, che in Altotevere sono in tutto 8, di cui due a Città di Castello.