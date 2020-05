Covid-19, verso definizione e analisi di rendiconto e bilancio preventivo - Tuttoggi

E’ stato depositato in giunta il rendiconto finanziario dell’anno 2019. Con la ripartenza dell’attività amministrativa si avvicina infatti il momento dell’approvazione di rendiconto e bilancio preventivo (per quest’ultimo, posticipato, dovrebbe avvenire entro la prima settimana di giugno).

Tutti questi inevitabili passaggi procedurali si sono intrecciati con l’emergenza Covid-19 e la giunta ha atteso per capire come e quanto il Governo potesse venire incontro alle nuove esigenze della comunità e valutare i margini di manovra che avrebbe avuto in virtù dei decreti liquidità e “Cura Italia”.

“Un lavoro corale di uffici specifici, Giunta e anche consiglieri comunali, che stanno dando un contributo per poter affrontare al meglio la situazione e dare risposte alle giuste istanze di tutte le attività produttive e sociali che sono state maggiormente penalizzate da questa situazione emergenziale” ha dichiarato l’assessore al Bilancio e Finanze Vincenzo Tofanelli, che ha precisato come tutti i passaggi tecnico-procedurali siano stati messi in atto in vista del deposito del bilancio preventivo previsto per il 18 maggio prossimo.

“A tale proposito – aggiunge Tofanelli – abbiamo concordato di incontrarci in commissione il prossimo 7 maggio per poter ascoltare i contributi di tutti e condividere le scelte importanti nell’interesse della comunità locale e dei cittadini in un momento difficile per tutti”.