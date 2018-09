Costo dell’acqua in aumento del 2%, M5S e Lega sul piede di guerra

share

Un incremento tariffario del 2% sul costo dell’acqua per il 2019. Questo è quanto deliberato nell’ultima riunione dell’Auri, avvenuta lo scorso 27 luglio. Una notizia che ha indignato per primi Marco Gasperi e Marcello Rigucci, rispettivamente capigruppo di M5S e Lega.

“Sono soldi che chiaramente entreranno nelle casse dell’azienda privata Umbria Acque s.p.a – dichiarano i due consiglieri comunali di opposizione – azienda che, ricordando tutte le segnalazioni fatteci dai cittadini del Comune e non solo, più che acqua ci sembra che dispensi disservizi”.

Questo ulteriore 2% contribuirà a rendere la nostra acqua entro pochi anni, un bene di lusso a Città di Castello e in tutta l’Umbria. Vogliamo anche sottolineare come gli aumenti di tariffa non corrispondano mai minimamente a nessun miglioramento del servizio