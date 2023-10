Cosmi stoppa Bandecchi e lancia un “progetto per tutti” i perugini VIDEO

In un video l'allenatore va oltre la replica al sindaco di Terni e lascia intravedere un possibile derby politico col suo ex pupillo Baiocco

Serse Cosmi stoppa il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e lancia l’idea di un “progetto per tutti” i perugini, che potrebbe portare a un derby politico con il suo ex pupillo, Davide Baiocco, candidato sindaco nel capoluogo umbro per Alternativa Popolare.

A Cosmi pensano alcuni ambienti del centrosinistra per puntare alla riconquista di Palazzo dei Priori dopo dieci anni di mandato di Andrea Romizi. Non più candidabile e con il centrodestra che potrebbe affidare all’assessore Margherita Scoccia di Fratelli d’Italia il ruolo di competere per la fascia di sindaco.

“Ultimamente vedo il sindaco di Terni – dice Cosmi in un video pubblicato sul proprio canale Instagram – occuparsi delle questioni perugine. Di Perugia – afferma perentorio – ce ne occupiamo noi perugini”. Lanciando l’idea di fare un “progetto per Perugia, per tutti”.

Insomma, Cosmi va oltre la replica alle affermazioni fatte da Bandecchi, con tanto di critiche alla gestionedella città, quando nella Sala della Vaccara ha lanciato la candidatura di Baiocco.