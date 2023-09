Cortile di Francesco: i ministri generali del prim'Ordine francescano dialogano sulla regola dopo 800 anni - Tuttoggi.info

I ministri generali del prim’Ordine francescano, fra Massimo Fusarelli, OFM, fra Roberto Genuin, OFMCap, e fra Carlos A. Trovarelli, OFMConv, successori – per le rispettive fraternità – di san Francesco stesso, questa mattina si sono incontrati ad Assisi, al Cortile di Francesco, per un evento “storico” che probabilmente segnerà il dibattito francescano del prossimo futuro. A 800 anni dalla sua approvazione, oggi si è tornati a ragionare sulla Regola di san Francesco.

Al dialogo hanno partecipato anche la professoressa Maria Pia Alberzoni, che ha trattato dal punto di vista storico i temi del lavoro e della normatività della regola per i frati, ed il poeta Davide Rondoni che con profondità ha offerto uno sguardo estetico a proposito del rapporto tra maschile e femminile e della missione dei frati in fraternità nel mondo di oggi. Il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, OFMConv, ha moderato l’incontro.

«Parlare della regola di san Francesco e del lavoro dei frati oggi – ha detto fra Carlos Trovarelli – significa sperare e operare affinché lo stile di vita dei frati sia una bella notizia per il mondo».

«Non si possono avere pretese di possesso sugli altri – ha concluso – quando si parla di fraternità, piuttosto siamo chiamati a sviluppare un’umanità squisita, tenera e delicata, che sa cogliere il mistero di ogni vita: è l’umanizzazione totale nei rapporti tra esseri umani, che sono uomini e donne».

La terza e ultima giornata di incontri del Cortile si è aperta con l’esperienza guidata alle vele giottesche della chiesa inferiore nella Basilica di San Francesco, seguita da uno stimolante dialogo sul tema delle regole nel mondo dell’intelligenza artificiale, guidato dal giornalista Mino Lorusso e a cui hanno preso parte Alessio Jacona, Gabriele Giacomini e don Alessandro Picchiarelli. L’incontro è stata una preziosa occasione per ragionare sulla situazione attuale e le prospettive future di questi potenti mezzi a nostra disposizione in presenza di numerosi studenti e giornalisti.

Nel pomeriggio gli appuntamenti proseguiranno per l’ultimo “sprint” del Cortile di Francesco: Carlo Montalbetti e Giovanni Parapini, Brunello Cucinelli e Donatella Miliani, Giampaolo Rossi e Andrea Monda. Tanti dunque gli ospiti e i momenti di fraternità che culmineranno questa sera, alle 21, con la rappresentazione teatrale di Medea in sartoria delle Donne del Muro Alto, detenute ed ex detenute del carcere di Rebibbia nella cornice della Piazza Inferiore di San Francesco.

Tutti gli incontri del Cortile di Francesco sono trasmessi in streaming sul canale YouTube “Cortile di Francesco”. (Foto in evidenza Andrea Cova/Rivista San Francesco)