Cortile di Francesco 2023, ad Assisi 3 giorni di incontri e spettacoli: il programma - Tuttoggi.info

Appuntamento dal 14 al 16 settembre negli spazi del Sacro Convento

Presentato il programma del Cortile di Francesco 2023: la nona edizione si intitolerà “Essere in regola” e si svolgerà ad Assisi dal 14 al 16 settembre.

Trenta gli appuntamenti tra incontri, spettacoli, esperienze guidate e attività per i più piccoli nel consueto appuntamento del Cortile dei bambini. A chiudere la tre giorni sarà la compagnia delle Donne del Muro Alto (composta da ex detenute del carcere di Rebibbia di Roma) con la rappresentazione teatrale di Medea in sartoria nella cornice della Piazza Inferiore di San Francesco alle 21 del 16 settembre. “Il Cortile di Francesco non è semplicemente un festival, un insieme ordinato e organico di conferenze ed eventi che possano offrirci pensieri, idee, conoscenze. Esso è piuttosto un’esperienza di amicizia intellettuale, perché ciò che cambia il mondo non sono le sole idee, ma le persone che, insieme, sognano ed elaborano dei percorsi sapienti di bene sociale”, ha spiegato fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento.



Tanti gli ospiti del Cortile di Francesco 2023, tra cui: il Direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti, l’imprenditore Brunello Cucinelli, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Vittorio Di Trapani. La giornata di sabato 16 settembre sarà segnata da un evento “storico” e di particolare spessore simbolico, oltre che culturale (dal titolo “Il Vangelo è la vita: la Regola di Francesco” – ore 11.30 Sala Cimabue): i Ministri generali del prim’Ordine francescano, dopo 800 anni dalla conferma della Regola di san Francesco da parte di Onorio III il 29 novembre 1223, si ritrovano ad Assisi – insieme a numerosi confratelli delle varie famiglie religiose – per riflettere insieme sull’attualità e le sfide della vita francescana nel III millennio.



Il dialogo sarà arricchito dalla presenza di Maria Pia Alberzoni (storica del francescanesimo), fratel Sabino Chialà (priore della comunità monastica di Bose) e Davide Rondoni (poeta di fama internazionale e Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’VIII centenario della morte di san Francesco). E poi le esperienze guidate nell’Archivio e Biblioteca del Sacro Convento e nella Basilica di San Francesco, e le attività per i più piccoli nell’ambito del Cortile dei bambini sul prato della chiesa superiore.



Le tavole rotonde e le conferenze del Cortile di Francesco 2023 saranno trasmesse in streaming. L’iniziativa è realizzata dalla comunità dei frati minori conventuali del Sacro Convento di Assisi con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Città di Assisi, Rai Umbria, Conferenza Episcopale Umbra, Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Movimento Laudato Si’, con il sostegno di sponsor pubblici e privati.