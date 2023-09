Corteo dei Cortei, il percorso e le modifiche alla viabilità - Tuttoggi.info

Domenica 10 settembre la prima edizione con oltre 1200 figuranti delle manifestazioni storiche di più di 40 città dell’Umbria | Ecco il programma, le vie interessate dalla sfilata e i provvedimenti per la circolazione

Domenica 10 settembre 2023 Orvieto ospiterà la prima edizione del “Corteo dei Cortei” dell’Umbria, la manifestazione organizzata dall’Aurs – Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, che vedrà sfilare per le vie del centro oltre 1200 figuranti in rappresentanza delle manifestazioni storiche di 42 città della regione.

Il percorso del Corteo

La sfilata seguirà un percorso diverso e più breve rispetto a quello solitamente utilizzato dal Corteo storico in occasione del Corpus Domini. Nello specifico il “Corteo dei Cortei” prenderà il via alle 16 da Piazza del Popolo e poi percorrerà via della Costituente e corso Cavour fino a Piazza della Repubblica dove ad attenderli, intorno alle 17, ci saranno rappresentanti della Regione, sindaci e autorità. Il corteo ripartirà procedendo su via Garibaldi, via Alberici, via Ghibellina, via Ippolito Scalza II^, Piazza Febei, via Lorenzo Maitani e Piazza Duomo. Qui figuranti e autorità, alle 18, entreranno in Cattedrale per assistere alla solenne celebrazione officiata dal vescovo di Orvieto-Todi Mons. Gualtiero Sigismondi. Terminata la cerimonia la processione si indirizzerà verso via del Duomo, via della Costituente e quindi il rientro in Piazza del Popolo.

Ad aprire il “Corteo dei Cortei” sarà una delegazione del Corteo Storico di Orvieto che si unirà alla sfilata in Piazza del Popolo partendo alle 15.30 dall’ex caserma Piave e percorrendo via Roma, via Belisario, Corso Cavour (fino alla Torre del Moro) e via della Costituente. Stesso percorso, a ritroso, seguirà al rientro una volta terminata la manifestazione.

Le disposizioni dell’ordinanza

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza che dispone:

Sabato 9 settembre – Convegno al Palazzo dei Congressi “Due leggi per il futuro delle rievocazioni storiche”

dalle 7 alle 14 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Corsica per consentire l’arrivo dei veicoli delle autorità regionali presenti al convegno.

Domenica 10 settembre – “Corteo dei Cortei”

Dalle 15 di sabato 9 settembre fino alle 20 di domenica 10 , è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo e Piazza Vivaria , fatta eccezione per i veicoli degli organizzatori per allestimento della sfilata dei cortei in programma domenica 10.

, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta , fatta eccezione per i veicoli degli organizzatori per allestimento della sfilata dei cortei in programma domenica 10. Durante la mattinata di domenica 10, in particolare durante gli orari compresi tra le 12 e le 14, sarà consentito il transito in Piazza del Popolo ai veicoli dei figuranti dei cortei per scarico vestiti e attrezzature; detti veicoli sosteranno successivamente in Piazza D’Armi.

ai veicoli dei figuranti dei cortei per scarico vestiti e attrezzature; detti veicoli sosteranno successivamente in Piazza D’Armi. A partire dalle 14 di domenica 10, la circolazione veicolare in Piazza del Popolo sarà sospesa a tutte le categorie di veicoli al fine di consentire lo schieramento dei cortei per la sfilata nel centro storico.

sarà sospesa a tutte le categorie di veicoli al fine di consentire lo schieramento dei cortei per la sfilata nel centro storico. Dalle 5 alle 20 di domenica 10, ad esclusione dei veicoli dei figuranti dei cortei storici, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza D’armi , sui posti a strisce blu, a strisce bianche riservati ai residenti del centro storico, a strisce bianche disciplinate a disco orario e su tutti i posti a strisce gialle riservati ai bus turistici.

, sui posti a strisce blu, a strisce bianche riservati ai residenti del centro storico, a strisce bianche disciplinate a disco orario e su tutti i posti a strisce gialle riservati ai bus turistici. Dalle 12 alle 20 , e comunque fino al termine della manifestazione, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli su tutte le vie e piazze interessate al passaggio del corteo

, e comunque fino al termine della manifestazione, è fatto A partire dalle 14 fino alle 15.30 circa di domenica 10, la circolazione veicolare in entrata al centro storico sarà interrotta alla Rotatoria di Porta Maggiore ad esclusione dei veicoli dei residenti del centro storico muniti di garage; dalle ore 15.30 circa fino al termine del passaggio dei cortei da Piazza del Popolo fino a Piazza Duomo, la circolazione veicolare sarà interdetta a tutti i veicoli (eccetto Forze di Polizia, pronto intervento e/o soccorso in caso di effettiva esigenza o grave emergenza).

alla Rotatoria di Porta Maggiore ad esclusione dei veicoli dei residenti del centro storico muniti di garage; dalle ore 15.30 circa fino al termine del passaggio dei cortei da Piazza del Popolo fino a Piazza Duomo, la circolazione veicolare sarà interdetta a tutti i veicoli (eccetto Forze di Polizia, pronto intervento e/o soccorso in caso di effettiva esigenza o grave emergenza). Qualora vi siano necessità di transiti per acquisto medicinali urgenti presso la farmacia in centro storico , detti veicoli saranno gestiti nei modi e tempi compatibili con l’evento in corso.

, detti veicoli saranno gestiti nei modi e tempi compatibili con l’evento in corso. Dalle 8 alle 20 di domenica 10 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli presso il parcheggio alberato di Piazza Duomo.

La circolazione del servizio trasporto pubblico locale sarà così disciplinata:

Dalle 14 di domenica 10 settembre fino al termine del passaggio del corteo da Piazza del Popolo fino a Piazza Duomo, la Circolare B, linea 5 e linea 14 effettueranno capolinea in strada di Porta Romana, nell’area appositamente segnalata, anziché in Piazza della Repubblica.

effettueranno capolinea in strada di Porta Romana, nell’area appositamente segnalata, anziché in Piazza della Repubblica. Dalle ore 16 fino alla ripartenza del corteo da Piazza Duomo in direzione Piazza del Popolo, la circolare A effettuerà il capolinea in Piazza Marconi anziché Piazza Duomo.

Durante tutta la giornata di domenica 10 settembre sono sospese le soste dei bus turistici in Piazza D’armi comprese le operazioni per carico e scarico passeggeri. Saranno autorizzati al transito da Orvieto Scalo fino a Piazza Cahen e viceversa i bus che trasportano gruppi di figuranti che sosteranno durante la fase intermedia in Piazza della Pace a Orvieto Scalo.

Dalle 15 alle 20 di domenica 10 e comunque fino al termine del passaggio dei cortei storici sono sospese le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico rilasciate ai pubblici esercizi nelle seguenti vie:

Corso Cavour (da Piazza Cahen fino a Piazza della Repubblica);

Piazza della Repubblica;

Via Garibaldi;

Via Lorenzo Maitani;

Via del Duomo;

In deroga a quanto sopra e compatibilmente con l’ingombro delle strade causati dai cortei sarà consentita la circolazione dei veicoli di soccorso, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in servizio di emergenza.