A Orvieto il Corteo dei Cortei, parata di 42 cortei storici dell'Umbria - Tuttoggi.info

Cortei dei Cortei, a Orvieto pronta la parata con oltre 1200 figuranti. Ecco l'itinerario della sfilata prevista il 10 settembre

Alle porte il Corteo dei Cortei, il momento più spettacolare della due giorni dedicata alle rievocazioni storiche. Rullano i tamburi – è il caso di dirlo – per la prima edizione del Corteo dei Cortei, l’iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, in collaborazione con il Comune di Orvieto che patrocina l’appuntamento insieme alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, che sposta le lancette della storia per rievocarne le suggestioni.

Corteo dei Cortei a Orvieto

Il “Corteo dei Cortei” sarà preceduto, sabato 9 settembre alle 9.30 nella Sala dei 400 di Palazzo del Popolo, dal convegno dal titolo “Due leggi per il futuro delle rievocazioni storiche in ambito Regionale e Nazionale” organizzato in collaborazione con il Comune di Orvieto e l’Assemblea Legislativa dell’Umbria. Interverranno, oltre al presidente dell’AURS Carlo Paolocci e al sindaco di Orvieto Roberta Tardani, il presidente dell’Assemblea Legislativa Marco Squarta, la presidente della 3° Commissione consiliare Eleonora Pace, l’onorevole Virginio Caparvi, firmatario della legge nazionale sulle Rievocazioni Storiche ed in collegamento da Roma l’ Onorevole Federico Mollicone Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Durante il convegno, con la presenza di Leandro Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura e Alessia Villanucci verrà presentato il lavoro di mappatura e schedatura delle rievocazioni storiche italiane e i progetti futuri in materia, anche in vista della presentazione ufficiale che si terrà il 20 settembre a Roma. Verrà poi presentato, da parte di Federico Fioravanti, il programma del Festival del Medioevo di Gubbio che si terrà a Gubbio dal 20 al 24 Settembre. Concluderanno gli interventi di Stefano Venarucci, coordinatore scientifico di AURS, e l’attore e regista Orvietano Gianluca Foresi. Il coordinatore del convegno sarà Michele Francioli delegato della Corsa all’Anello e Presidente del Consiglio Comunale di Narni.

La parata prevista il 10 settembre con più di 1200 figuranti

Nel pomeriggio di domenica 10 settembre, invece, nel centro storico della città prenderà corpo la grande parata, composta da più di 1.200 figuranti, ed organizzata da Aurs, che racchiude sotto di se tutte le maggiori manifestazioni dell’Umbria, in stretta collaborazione con il Comune di Orvieto, la Diocesi di Orvieto-Todi, il Capitolo della Cattedrale di Orvieto , l’Opera del Duomo e l’Associazione LEA PACINI che gli organizzatori intendono ringraziare per lo spirito di collaborazione e la disponibilità dimostrate. Il corteo partirà alle 16 da Piazza del Popolo e sarà aperto dalle delegazioni di “casa”, il corteo storico del Corpus Domini di Orvieto e il corteo della Palombella. Di seguito sfileranno le rappresentanze di 42 città con i propri vessilli storici che incontreranno e accoglieranno in Piazza della Repubblica, alle 17, i propri sindaci e le autorità civili, militari e religiose.

L’itinerario del Corteo dei Cortei

La parata proseguirà poi lungo le vie del centro storico di Orvieto sino a giungere in Piazza Duomo. Qui, dopo la presentazione delle città, alle ore 18, farà ingresso solenne in Cattedrale dove sarà accolto dal vescovo di Orvieto-Todi, Monsignor Gualtiero Sigismondi. Dopo i saluti del presidente di AURS, Carlo Paolocci, del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e dei rappresentanti della Regione Umbria, si celebrerà una solenne cerimonia religiosa in cui il vescovo impartirà la solenne benedizione dei vessilli storici e sarà recitata la Preghiera del Rievocatore.

AURS “Parata di 42 cortei storici dell’Umbria”

“L’idea di una grande manifestazione, a cui partecipassero rappresentanti di tutti i gruppi associati – spiega il presidente di AURS, Carlo Paolocci – era già emersa nel 2020, ma la pandemia ne aveva impedito la realizzazione. Non appena le condizioni si sono mostrate favorevoli però insieme al consiglio direttivo dell’associazione, in collaborazione con il Comune di Orvieto e il Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione dell’Umbria, abbiamo organizzato due giornate di approfondimento e spettacolo grazie anche al coordinamento e alla collaborazione di Gianluca Foresi, attore e regista orvietano. Sarà un evento unico nel suo genere, una parata di 42 cortei storici umbri composta da più di 1200 elementi, di cui faranno parte anche delegazioni provenienti da Lazio e dalle altre Regione di Italia. Per quanto concerne il convegno, si tratta di un importante appuntamento in vista dell’approvazione delle leggi sia nazionale che regionale a tutela e a salvaguardia delle rievocazioni storiche.”

Tardani “Orgoglio per Orvieto”

“Il nostro Corteo, le nostre manifestazioni della tradizione – commenta il sindaco di Orvieto e assessore a Cultura e Turismo, Roberta Tardani – rappresentano un orgoglio per Orvieto e sono un simbolo di identità e di appartenenza. Ed è con altrettanto orgoglio che abbiamo accolto la richiesta di AURS, già prima della pandemia, di poter ospitare proprio a Orvieto la prima edizione di questo evento che può diventare un appuntamento fisso e itinerante capace di rappresentare i valori e l’autenticità della nostra regione. L’Umbria ha un patrimonio di tradizioni inestimabile che unisce le nostre comunità e che va valorizzato e promosso anche dal punto di vista turistico. Bene dunque che ci siano iniziative legislative in Regione e in Parlamento per tutelare e supportare le rievocazioni storiche e il convegno di Orvieto sarà un importante momento di approfondimento”.