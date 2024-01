Corse d’auto? “No, gente che sfreccia di notte, vigileremo”

Il monitoraggio delle forze dell'ordine dopo le segnalazioni dei residenti a San Sisto e Fontivegge

A Perugia non ci sono corse clandestine di auto, come segnalato dai residenti in particolare a San Sisto e Fontivegge. Ma persone che la sera sfrecciano con l’auto su queste strade. Questo il risultato del monitoraggio effettuato dalla scorsa estate, anche di notte, dalla polizia locale, sulla base delle segnalazioni dei cittadini.

Rispondendo a una interrogazione di Marko Hromis (Pd), l’assessore alla sicurezza Luca Merli ha riferito che la segnalazione è stata estesa alle altre forze dell’ordine. Ma le verifiche effettuate non hanno fatto riscontrare il fenomeno segnalato delle corse clandestine.

In ogni caso Merli ha garantito che i controlli continueranno.

(foto d’archivio)