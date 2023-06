Corsa dei Vaporetti Spoleto, oggi la giornata finale | Gli equipaggi e la diretta

Il centro storico di Spoleto ospita la tradizionale Corsa dei vaporetti, il video per seguire la gara e gli equipaggi in gara

Il centro storico di Spoleto come ogni anno in questi giorni diventa un circuito di gara: è in corso infatti la tradizionale Corsa dei vaporetti. Ben 38 gli equipaggi in gara – oltre agli 8 under 18 – che da venerdì, tra prove e qualificazioni, stanno percorrendo le vie della città e che oggi si sfideranno fino alla finale in programma nel tardo pomeriggio.

La giornata di sabato – seguitissima – ha visto anche la benedizione degli equipaggi da parte dell’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo. Tanti i momenti da brivido durante prove e qualificazioni, per i sorpassi nelle principali curve di gara, in primis quella della curva dei picchi. Da registrare anche un incidente, sabato pomeriggio, che ha coinvolto l’equipaggio numero 2, per fortuna senza gravi conseguenze per guidatore e spingitore che hanno potuto poi continuare la gara in serata.

Corsa dei Vaporetti, il video della diretta di domenica

Il programma della giornata odierna prevede dalle ore 10 l’inizio della gara, fino alle 13. Quindi la ripresa alle ore 16, mentre alle 19,45 la finale. In piazza Garibaldi, alle 20 la determinazione della classifica e la proclamazione del vincitore. Le premiazioni e l’elezione di Miss Vaporetto 2023 si terrà sabato 24 giugno al ristorante Zengoni.

Di seguito il video per seguire la diretta della Corsa dei Vaporetti 2023.

Corsa dei Vaporetti, gli equipaggi in gara

Di seguito gli equipaggi in gara, a cui vanno aggiunti gli 8 equipaggi under 18 – trofeo Tecnokar.