Corsa dei Vaporetti 57^ edizione, fissata la data della popolare competizione - Tuttoggi

Dopo la riunione operativa tra Comune e Associazione Vaporetti, è stato deciso che si correrà da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

Le date della 57^ edizione della classicissima manifestazione, anteriormente indicate nella settimana precedente, sono state definite dopo una riunione tra il Comune di Spoleto ed l’Associazione Vaporetti, tenendo conto degli eventi in programma da parte della Curia Arcivescovile per l’Anno Giubiliare, che sarebbero stati concomitanti con la data precedentemente ipotizzata.

Lo spettacolo di presentazione degli equipaggi, sempre ad ingresso gratuito, riempirà anche quest’anno Piazza Duomo giovedì 1 giugno, il giorno prima della Festa della Repubblica.