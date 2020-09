Coronavirus, una persona di Todi in terapia intensiva - Tuttoggi

E’ in terapia intensiva uno dei tuderti contagiati dal Coronavirus. Altri 7, con sintomi lievi o asintomatici, sono in isolamento contumaciale in casa, in base all’ordinanza firmata dal sindaco Antonino Ruggiano sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Asl.

Otto positivi, dopo l’ultimo caso registrato e la persona che è stata invece dichiarata guarita, all’esito di due tamponi negativi successivi.

Esattamente la metà delle persone che si sono contagiate dall’inizio dell’emergenza a Todi, comune tra quelli che in Umbria e in Italia erano riusciti a limitare i contagi.

Il futuro dell’ospedale di Pantalla

Intanto, pur con la riattivazione di nuovi laboratori da lunedì scorso, nella Media Valle del Tevere ci si interroga sulla destinazione dell’ospedale di Pantalla nel caso in cui in Umbria arrivi una una nuova forte ondata di contagi da Covid-19. Il nosocomio di Pantalla, infatti, era stato trasformato in ospedale Covid. E solo adesso sta lentamente tornando alla normalità.

Da qui la richiesta di informazioni sulle intenzioni della Regione. Questo il quesito che ha posto all’amministrazione regionale anche il sindaco di Marsciano, Francesca Mele.