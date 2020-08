Coronavirus in Umbria, i dati della settimana: 129 positivi e Rt sopra a 1 - Tuttoggi

E’ stato pubblicato alla regione Umbria, come ogni venerdì, il punto sull’andamento del contagio da coronavirus in umbria nella settimana che va dal 14 al 21 agosto. Questi i numeri:

I casi positivi totali sono passati da 1.532 del 14 agosto a 1.602 di oggi ( + 70 );

gli attualmente positivi da 73 sono diventati 129 (+ 56).

I guariti sono cresciuti da 1379 a 1393 (+ 14) ;

i ricoveri totali sono passati da 10 a 11 (+ 1); di questi 1 è in rianimazione (+ 1).

I decessi sono 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 1411 rispetto alle 835 (+ 576) del 14 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 118 rispetto ai 63 del 14 agosto (+ 55).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 139.407, rispetto ai 131.894 effettuati alla data del 14 agosto, con un aumento di 7.513 tamponi in una settimana.

La tendenza degli ultimi giorni

La tendenza degli ultimi giorni è stata comunque quella della rapida ascesa dei casi con dati che solo negli ultimi due giorni hanno portato un + 17 di giovedì e un ulteriore + 22 di venerdì.

Molti ancora i casi di importazione, di rientro da paesi esteri o dalle vacanze anche in territorio italiano, come il caso del figlio del sindaco di Orvieto, risultato positivo di ritorno da una vacanza in Sardegna.

Indice Rt sopra a 1

L’Umbria, secondo il monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute relativi al periodo compreso fra il 10 e il 16 agosto, risulta purtroppo la prima tra le 5 regioni con indice di contagiosità Rt superiore a 1: Umbria (1,34), seguita da Abruzzo (1,24), Veneto (1,21), Lombardia (1,17) e Campania (1.02). L’indice Rt risulta invece pari a zero in Basilicata e Molise.