Covid, figlio del sindaco di Orvieto positivo dopo vacanza in Sardegna - Video - Tuttoggi

Il sindaco di Orvieto, Robeta Tardani, ha condiviso un video sul proprio profilo Facebook nel quale dà notizia del contagio del figlio.

Vacanza in Sardegna

Roberta Tardani ha spiegato che il figlio è risultato positivo al Covid dopo essere rientrato dalla vacanza in Sardegna, da dove non ha fatto rientro a Orvieto, ma direttamente a Varese, dove vive e lavora.

Una questione personale che però ritengo importante condividere con voi… Roberta Tardani Sindaco di Orvieto sur Vendredi 21 août 2020

Indagine epidemiologica

Subito è scattata l’indagine epidemiologica per ricostruire la serie di contatti del ragazzi e, secondo quanto riferito dalla Tardani, alcuni sono risultati fortunatamente negativi, mentre per altri è ancora in corso lo screening.

Giovani fate attenzione

“Ho deciso di condividere la notizia perché voglio richiamare i giovani alla massima attenzione e al rispetto delle misure di contenimento – spiega il sindaco – Soprattutto tra i giovani c’è un allentamento preoccupante, ma il virus c’è ancora”.