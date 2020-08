Coronavirus, tutti giovani i bastioli contagiati

Sono tutti giovani gli otto bastioli che hanno contratto il Coronavirus. Anche gli ultimi due casi, informa il Comune, erano già in isolamento domiciliare.

Dei contagiati, uno è asintomatico e gli altri hanno lievi disturbi, ma si stanno curando in caso monitorati dalle autorità sanitarie.

“E’ indispensabile non abbassare la guardia – l’appello del sindaco Paola Lungarotti – il virus colpisce ad ogni età se non si rispettano le regole basilari. E’ fondamentale la responsabilità personale, la prevenzione più importante che di fatto abbiamo per continuare a svolgere le nostre attività e la nostra vita sociale“.