Coronavirus, polmonite bilaterale per mons. Boccardo - Tuttoggi

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo prosegue la degenza in ospedale a causa della positività al Covid-19, riscontrata alcuni giorni fa e per la quale è stato ricoverato al “Gemelli” di Roma.

Al presule, che di recente ha manifestato alcuni sintomi, è stata riscontrata una polmonite bilaterale nella fase iniziale ed è stato sottoposto alle cure del caso.

Nella giornata di oggi (domenica 15 novembre) ha seguito sul canale YouTube della Diocesi le meditazioni tenute da don Luigi Maria Epicoco, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose de l’Aquila, in occasione del “Ritiro spirituale per tutti” gli operatori pastorali della Diocesi, svoltosi on line sul tema “Gesù, fratello e salvatore”.