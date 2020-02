Coronavirus, iniziativa di Comune, Regione e Università - Tuttoggi

Evitare il contagio da Coronavirus, ma anche pregiudizi e disinfomazione. Questo lo scopo dell’iniziativa che si terrà martedì 18 febbraio alle 18,30 alla Sala Sant’Anna.

L’attuale epidemia, conseguenza del nuovo Coronavirus, sta richiedendo misure specifiche per tracciare e limitarne la diffusione dai focolai d’origine. Le conoscenze relative alla virulenza ed alla contagiosità di questo nuovo agente patogeno si aggiornano continuamente, sotto l’attento controllo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La realtà dell’Umbria, a fronte di una popolosità relativamente limitata, è peculiare in virtù dei rilevanti flussi turistici che la caratterizzano e della intrinseca natura universitaria multirazziale della regione.

In conseguenza del dilagare di informazioni, derivate dall’uso errato e dalla scelta inappropriata delle fonti, spesso frastagliate, conflittuali e soventemente poco scientifiche, le Istituzioni, Regione, Comune e Università, organizzano un incontro pubblico sul tema, che si terrà martedì 18 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Sant’Anna in viale Roma 15, alla quale parteciperanno i soggetti professionalmente interessati alla gestione della salute pubblica, con l’obiettivo di chiarire, in modo esplicito e corretto, la situazione attuale e le prospettive future.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare attivamente all’incontro per avere informazioni corrette sul Coronavirus.