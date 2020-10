Coronavirus, grave avvocato di Terni, Tribunale chiuso - Tuttoggi

L'avvocato aveva lavorato nel processo relativo all'operazione Spada

Un noto avvocato del foro di Terni di 56 anni, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santa Maria”, in seguito al peggioramento del quadro clinico generale.

Avvocato del processo Spada

La notizia, lanciata da “Il Messaggero”, si riferisce a uno dei legali che, giovedì scorso, dovevano essere presenti alla sentenza di primo grado del processo relativo all’operazione Spada. L’avvocato, proprio a causa dell’aggravarsi del quadro clinico non era presente alla lettura della sentenza.

Ricovero

Secondo quanto è stato possibile apprendere il paziente avrebbe gravi problemi all’apparato respiratorio, pertanto il personale sanitario che seguiva il suo caso ha deciso per il ricovero in ospedale, dove è stato preso in cura dal personale sanitario.

Indagine epidemiologica

Nella mattina di oggi il Tribunale è stato chiuso per la sanificazione, mentre è stata attivata la procedura di indagine epidemiologica per ricostruire la rete dei contatti dell’avvocato.