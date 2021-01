Coronavirus, giornata nera: 8 decessi | I nuovi positivi sono 257

La vaccinazione anti Covid procede come da programma: i numeri

Coronavirus, giornata nera per l’Umbria con 8 decessi nelle ultime 24 ore. Il bollettino della protezione civile conta nell’ultimo giorno 257 nuovi contagiati, su circa 2.500 tamponi processati. I guariti sono stati 182.

Complessivamente in Umbria ci sono attualmente 4304 positivi al Coronavirus.

I pazienti Covid ricoverati sono 315, di cui 50 (3 in più) in terapia intensiva.

Le vittime

I decessi di registrano ad Acquasparta, Corciano, Foligno, Giove, Magione, Spoleto, Terni (2).

La vaccinazione anti Covid procede come da programma

Procede intanto come da programma la campagna di vaccinazione. In attesa dell’aggiornamento sulle vaccinazioni pratiche nella giornata di oggi (sabato), al momento in Umbria risulta somministrato quasi l’80% delle 9835 dosi di vaccino Pfizer a disposizione.

L’Umbria si mantiene tra le regioni con la percentuale più alta di utilizzo dei vaccini disponibili.

Dei 7832 umbri vaccinati ci sono anche 625 ultra 80enni e 364 ultra 90enni, ospiti delle Rsa. La maggioranza (quasi 5mila) sono donne.