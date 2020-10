Coronavirus, a Foligno 68 positivi e 10 ricoveri in ospedale

Stabili i contagi da Coronavirus nella zona, un lieve incremento solo a Foligno, dove i positivi al Covid19 salgono dai 64 di ieri ai 68 di oggi. Dieci i ricoverati in ospedale, interessato ieri dalla visita della presidente della Regione, Donatella Tesei. In salita anche i positivi di Montefalco che arrivano a 5, tre in più rispetto al dato rilevato ieri.

Coronavirus, i dati di Foligno e comprensorio

Stabili i numeri di Nocera Umbra, dove si registrano due positivi e dove, nei giorni scorsi, si è registrato un decesso. Stabili i numeri di Bevagna (3), Trevi (5) e Spello (6).