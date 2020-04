Coronavirus: fino al 3 maggio le misure a Perugia su Ztl, parcheggi, mercati, cimiteri e funerali - Tuttoggi

Coronavirus, Perugia resta blindata fino al 3 maggio. Il sindaco Andrea Romizi, a seguito del protrarsi dell’emergenza Covid 19 e dell’emanazione del DPCM del 10 aprile, ha emanato l’ordinanza sindacale 541 che proroga fino al 3 maggio l’adozione di una serie di provvedimenti.

Orari Ztl

A modifica degli orari di Z.T.L. del Centro storico istituiti con Ord. Dir. n. 343/2019 e limitatamente agli accessi di Via Baglioni, Via Battisti e Via della Sposa, il divieto di transito e sosta è vigente dalle ore 00,00 alle ore 7,00 di tutti i giorni feriali e festivi.

Parcheggi e parcometri

Negli spazi a parcometro della Z.T.L. del centro storico con accesso da Via Baglioni, Via Battisti e Via della Sposa è sospesa la disciplina della sosta a pagamento; la sosta sarà pertanto da considerarsi gratuita e senza limiti di tempo.

Negli spazi a parcometro presenti sull’intero territorio comunale è sospesa la disciplina della sosta a pagamento; la sosta sarà pertanto da considerarsi gratuita e senza limiti di tempo.

Cimiteri chiusi, funerali con i soli parenti stretti

E’ stata inoltre emanata l’ordinanza sindacale 543 con cui viene prorogata la chiusura al pubblico, fino al 3 maggio prossimo, dei civici cimiteri del territorio comunale, fermo restando il servizio di trasporto, ricevimento, tumulazione, inumazione, estumulazione, cremazione di salme, e ammettendo altresì la presenza contestuale per l’estremo saluto ai familiari più stretti. È demandato al Comando di Polizia Locale il controllo del rispetto della presente disposizione mediante pattugliamento delle predette aree secondo le modalità organizzative individuate dal comandante.

Niente mercati

Infine, è stata pubblicata l’ordinanza n. 550 per cui anche la sospensione di tutti i mercati comunali e di tutte le attività commerciali su area pubblica proseguirà fino al 3 maggio, in attuazione del D.P.C.M. 10.04.2020.