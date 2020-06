Coronavirus, c'è un nuovo positivo in Umbria - Tuttoggi

Tornano ad essere 15 le persone attualmente positive al Coronavirus in Umbria. Il dato è aggiornato alla mattinata del 30 giugno, quando si registra un nuovo positivo al Covid-19, stando alla dashboard della Regione.

Si tratta di una persona formalmente residente ad Orvieto ma in realtà abitante in una frazione del comune di Parrano, Cantone. Asintomatico, è risultato positivo al tampone a cui si è sottoposto ieri per ricoverarsi all’ospedale di Terni per altri motivi. A spiegare i dettagli, annunciando uno screening da parte dell’Usl Umbria 2 per tutta la frazione, è il sindaco di Parrano, Filippetti.

15 attualmente positivi al Coronavirus

Sono dunque 15 le persone attualmente positive al Coronavirus, a fronte di 1441 che finora hanno contratto il virus (1346 i guariti). Quattro le persone ricoverate in ospedale: 2 a Perugia (1 in terapia intensiva) e 2 a Terni.

Risultano 202 persone in quarantena. I tamponi effettuati nella giornata di ieri sono 1108.

I comuni di residenza dei positivi

Le persone attualmente positive risultano ufficialmente residenti a: Città di Castello (2), Marsciano (1, ricoverato in terapia intensiva), Orvieto (2, ricoverati in ospedale), Perugia (1), San Gemini (2), San Giustino (1), Terni (5, 1 ricoverato) e 1 fuori regione.