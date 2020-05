Coronavirus, annullata Umbria Jazz 2020 | Arrivederci al 2021 - Tuttoggi

“Oggi siamo costretti a fare un annuncio che non avremmo mai voluto fare: Umbria Jazz 20 a Perugia (10-19 luglio), è annullata.“

Inizia così la nota della Fondazione che comunica la decisione definitiva che aleggiava da tempo sopra lo svolgimento dell’edizione 2020.

“Questa dolorosa decisione– prosegue la nota–è stata presa dalla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus covid-19 e all’incertezza che rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti internazionali.

Prendiamo atto infatti che quest’anno sarà impossibile realizzare un’edizione di Umbria Jazz come l’abbiamo sempre immaginata, ideata e proposta.

Alcuni concerti previsti per questa estate, sono già stati riprogrammati al 2021 con queste date:

REDMAN-MEHLDAU-MCBRIDE-BLADE: A MoodSwing Reunion

14 luglio

Altri sono in corso di riprogrammazione e vi saranno future comunicazioni sulle nuove date.“

“Pertanto i biglietti già acquistati – chiarisce la fondazione UJ- per tutti gli eventi che saranno riprogrammati rimangono validi. Per gli altri non riprogrammati nel 2021 sarà emesso un voucher di pari importo, utilizzabile per l’acquisto di ingressi per gli eventi di UJ 21.